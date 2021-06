Blizu stadiona, kjer je potekala tekma Eura, odjeknila eksplozija

V Rimu, ki danes gosti tekmo nogometnega evropskega prvenstva med Italijo in Švico, so po poročanju časnika Corriere dello Sport v bližini olimpijskega stadiona odkrili domnevno avtomobil-bombo. Da je šlo za bombo, še ni potrjeno, so pa nevarnost odstranili z nadzorovano eksplozijo.



V Italiji poročajo, da je bila bomba v parkiranem avtomobilu v okolici Mancinijevega trga, ki je blizu stadiona. Navijači so se sprehajali mimo avtomobila, nekdo pa je opazil sumljiv predmet v avtomobilu in je poklical oblasti. Posebna enota je kmalu posredovala in nadzorovano uničila sporni predmet.

