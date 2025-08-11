OGNJENI ZUBLJI

Blizu Splita izbruhnil velik požar: ogenj ogroža hiše, situacija je alarmantna (FOTO)

Požar je po navedbah gasilcev izbruhnil okoli 2. ure na območju Jesenic, zaradi njega pa je prekinjen promet na delu jadranske magistrale med Splitom in Omišem.
Fotografija: FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell
FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

S. U.
11.08.2025 ob 09:15
11.08.2025 ob 09:21
S. U.
11.08.2025 ob 09:15
11.08.2025 ob 09:21

Pri kraju Jesenice med Splitom in Omišem je ponoči izbruhnil velik požar. V gašenju sodeluje okoli 150 gasilcev s približno 50 vozili in trije kanaderji. Ogenj ogroža hiše, evakuirali pa so tudi nekaj ljudi, poročajo hrvaški mediji.

Požar je po navedbah gasilcev izbruhnil okoli 2. ure na območju Jesenic, zaradi njega pa je prekinjen promet na delu jadranske magistrale med Splitom in Omišem.

Ogenj je na nekaterih območjih ogrožal tudi hiše, a so jih gasilci obranili, je po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT sporočil gasilski poveljnik splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević. Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je medtem potrdil, da so že evakuirali nekaj ljudi.

