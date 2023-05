Blizu smrti: dotaknil se je električnega voda, kar je sledilo vas bo šokiralo (VIDEO)

Iz Turčije poročajo o neverjetnem dogodku. Tako so nadzorne kamere na železniški postaji posnele čistilca, ki je pomival okno vlaka, ko je dvignil kovinsko palico in se po nesreči dotaknil električnega voda.

Elektrika ga je na mestu ohromila in odpeljali so ga v bolnišnico, a pravi čudež je, da mu je sploh uspelo preživeti. V sindikatu strojevodij in prometnikov so ob tem poudarili, da je takšno vzdrževanje vlakov nezakonito, saj morajo biti vlaki pred vzdrževanjem na posebnih progah, ki ne prevajajo električnega toka. Dodali so še, da so zaposleni, ki delajo pri vzdrževanju vlakov, premalo plačani, da ni poskrbljeno za njihovo varnost in da ni poskrbljeno za njihovo usposabljanje.