Bližnje srečanje z zverjo: David počival na terasi, nato se je oglasil alarm (VIDEO)

Medvedi so v gorovju Blue Ridge v Severni Karolini v ZDA nekaj običajnega, vendar se je ta teden eden od njih preveč približal moškemu pred njegovim domom v Ashevillu.

David Oppenheimer je tako počival na terasi, ko se je oglasil alarm detektorja gibanja.

»Pogledal sem za seboj in nisem videl ničesar,« je Oppenheimer povedal za CNN, »toda minuto kasneje je medved prišel in bil praktično pred menoj.«

Na posnetku je videti Oppenheimerja in medveda v očesnem stiku, pri čemer sta oba enako presenečena. Oppenheimer je nato prijel blazino in vidi se, kako se začne tresti od strahu, a tudi medved ni videti nič manj prestrašen. Medved, za katerega Oppenheimer meni, da je razmeroma mlad, se je hitro umaknil in tiho zarenčal, preden je pobegnil.