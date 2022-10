Bizarno: nikoli ne boste ugotovili, s čim so Rusi mučili britanskega vojaka v ujetništvu (VIDEO)

Britanski vojak Shaun Pinner (48) trdi, da je bil v ruskem ujetništvu večkrat zaboden, da so na njem uporabljali električno palico za zganjanje živine ter da je bil prisiljen sodelovati pri lažni usmrtitvi. Prav tako pa je bil prisiljen prenašati maratonsko dolge seanse s švedsko pop skupino ABBA ter njihovim hitom Mamma Mia, ki naj bi ga njegovi mučitelji neprestano predvajali 24 ur.

Pinner je za britanski The Sun povedal, da je hvaležen, da je doma, saj je preživel pekel na Zemlji. »Mislil sem, da bom umrl. Zadnjih šest mesecev so bili najhujši dnevi mojega življenja. Nikoli več nočem slišati nobene pesmi skupine ABBA. Že tako jih nisem maral, zato je bilo to res mučenje.«

Britanec se je v vojno podal zaradi svoje žene, Ukrajinke, skupaj z Ukrajinci pa se je boril proti proruskim upornikom na območju Donbasa. Bil je eden od petih britanskih vojnih ujetnikov, ki so bili izpuščeni prejšnjo sredo (21. septembra). Ujeli so ga aprila med obleganjem Mariupola, zdaj pa se je po skoraj šestih mesecih pekla vrnil domov. Najbolj mu je v spominu ostal grozljivi trenutek, ko je moral poklicati ženo Laryso, da bi se dokončno poslovil. »Vedel sem, da je slabo, zato sem poklical svojo ženo in ji predal svoje poslednje sporočilo. Vendar ni jokala. Samo kričala je name, da sem bojevnik in da bom preživel. To so bile njene zadnje besede, ki so me gnale naprej.« Nato je sledil kaos. »Vse skupaj se je spremenilo v pokol, saj so nam Rusi postavili zasedo z minometnimi bombami in topništvom. Bilo je toliko trupel, da je bilo videti kot nekaj iz zombi apokalipse,« je povedal. Ko so ga končno obkolili, naj bi ga slekli in ga 20 minut pretepali. Prejšnji teden je bil prepričan, da se bliža njegov konec, saj so mu rekli, naj spakira svoje stvari. Toda namesto usmrtitve ga je čakala izmenjava zapornikov, pri kateri je posredoval Roman Abramovič, ruski oligarh in nekdanji lastnik nogometnega kluba Chelsea.