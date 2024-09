Bizarni zakon ga je skoraj stal dom

ČE MENITE, da je slovenska birokracija nerazumljiva in neprijazna do državljanov, vas bo morda potolažila zgodba iz Severne Karoline. Tam moški zaradi birokracije ni več lastnik svoje več kot štiri milijone dolarjev vredne hiše, v kateri živi že leta. Ko je v ameriški različici zemljiške knjige preveril lastništvo, se je izpisalo ime dr. Craigu Adamsu popolnoma neznane ženske: Dawn Mangum. Vse, kar je nova lastnica storila, da bi pridobila nepremičnino, je bil odhod na zemljiški urad v Raleighu, kjer hiša stoji. Zobozdravnik za to sploh ne bi vedel, če mu ne bi sosed razkril, da ga je neka ženska prosila za dovoljenje za uporabo zemljišča, ki je od nekdaj pripadalo dr. Adamsu.

Ženska je prišla na urad in dejala, da je nepremičnina zapuščena.

Ženska se izgovarja, da je nepremičnino zahtevala povsem zakonito, saj v Severni Karolini velja, da lahko zapuščene nepremičnine kdor koli zahteva zase, ona pa da je mislila, da je hiša v resnici zapuščena. Vse skupaj ne bi bilo omembe vredno, če ne bi imeli v zvezni državi pravil, ki preprečujejo, da bi tovrsten vpis, ko je enkrat izveden, prenehal veljati.

Nihče ni preveril, kaj se dogaja s hišo, da bo spet njegova, pa ga bo drago stalo. FOTO: Howtogoto/Getty Images

»Ko je zahteva enkrat vložena, je edina rešitev to, da najameš zasebnega odvetnika, in prva odvetniška ponudba, ki sem jo dobil, je bila približno 8000 dolarjev (dobrih 7000 evrov), kolikor bi me za začetek stalo, če bi vložil civilno tožbo proti tej ženski,« je potožil Craig Adams, ki ga najbolj boli, da so ji njegovo lastnino zapisali, ne da bi prej kar koli preverili. »Nobene poizvedbe o tem, kdo je lastnik nepremičnine, niso naredili. Že ob hitrem vpogledu v zemljiško knjigo bi se pojavilo moje ime,« pravi.

Da bo pravici nemara slej ko prej zadoščeno, pa daje upanje podatek, da so storilko, Dawn Mangum iz Louisburga, pred nekaj dnevi pridržali policisti. Obtožena je zavestne vložitve goljufive listine proti Adamsovi lastnini.