  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
Svet

Bizaren prepir med premierjema: Janšev prijatelj Orban razglasil smrt pravne države v tej evropski državi (VIDEO)

Madžarski predsednik vlade dejal, da ga moti, da Švedska Madžarsko uči o pravni državi, medtem ko ima sama težave z mladoletniško kriminaliteto.
Viktor Orban in Ulf Kristersson  FOTO:  Inquam Photos/tudor Pana Via Reuters/Remo Casilli Reuters

Viktor Orban in Ulf Kristersson  FOTO:  Inquam Photos/tudor Pana Via Reuters/Remo Casilli Reuters

Ulf Kristersson. FOTO: Remo Casilli Reuters

Ulf Kristersson. FOTO: Remo Casilli Reuters

Viktor Orban. FOTO: Inquam Photos/tudor Pana Via Reuters

Viktor Orban. FOTO: Inquam Photos/tudor Pana Via Reuters

Viktor Orban in Ulf Kristersson  FOTO:  Inquam Photos/tudor Pana Via Reuters/Remo Casilli Reuters
Ulf Kristersson. FOTO: Remo Casilli Reuters
Viktor Orban. FOTO: Inquam Photos/tudor Pana Via Reuters
M. U.
 16. 9. 2025 | 20:32
 16. 9. 2025 | 20:38
A+A-

Spletni prepir med premierjema Madžarske in Švedske odmeva. Viktor Orban, ki je bil večkrat obtožen zatiranja svobodnih medijev in sodstva, je na Švedskem razglasil smrt pravne države in propad sistema. Švedski premier Ulf Kristersson se je odzval na Orbanov profil na omrežju X in izrazil zgroženost nad neodgovornimi izjavami svojega madžarskega kolega.

image_alt
Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«

Orbana moti, Švedska Madžarsko uči o pravni državi

Orban je dejal, da ga moti, da Švedska Madžarsko uči o pravni državi, medtem ko ima sama težave z mladoletniško kriminaliteto. Pravi, da mreže za droge na Švedskem novačijo mladoletnike za najhujša kazniva dejanja, pri čemer izkoriščajo dejstvo, da otroci po tamkajšnjih zakonih ne morejo v zapor.

Ulf Kristersson. FOTO: Remo Casilli Reuters
Ulf Kristersson. FOTO: Remo Casilli Reuters

Toda letošnji uradni podatki kažejo, da se je število kaznivih dejanj na Švedskem znižalo na najnižjo raven v desetih letih. Država se resnično spopada z nastankom getov in mladoletniške prestopništva; to je posledica integracije milijona in pol tujcev od leta 1980. Manj znano je, da je ta integracija ohranila švedsko gospodarsko rast in rešila pokojninski sistem. Povprečna švedska pokojnina znaša okoli 1800 evrov. To je približno trikrat več kot na Madžarskem.

Viktor Orban. FOTO: Inquam Photos/tudor Pana Via Reuters
Viktor Orban. FOTO: Inquam Photos/tudor Pana Via Reuters

»To so laži. Ni presenetljivo, da prihajajo od človeka, ki uničuje pravno državo v lastni državi. Orban je obupan pred prihajajočimi volitvami na Madžarskem,« je dejal švedski premier Ulf Kristersson.

Več iz teme

ŠvedskaViktor OrbanMadžarskaUlf Kristersson
ZADNJE NOVICE
20:32
Novice  |  Svet
V LASEH STA SI

Bizaren prepir med premierjema: Janšev prijatelj Orban razglasil smrt pravne države v tej evropski državi (VIDEO)

Madžarski predsednik vlade dejal, da ga moti, da Švedska Madžarsko uči o pravni državi, medtem ko ima sama težave z mladoletniško kriminaliteto.
16. 9. 2025 | 20:32
19:52
Bulvar  |  Tuji trači
NA SODIŠČU

Igralec, ki ga dobro poznate, naj bi prisluškoval bivši ženi in jo nezakonito snemal

Obtožnica je potrjena.
16. 9. 2025 | 19:52
19:40
Ona  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Ste čustveno dovolj inteligentni?

Če ste zreli, nimate težav s sprejemanjem čustev. Zadrževanje teh lahko vodi v duševne motnje in telesne bolezni.
16. 9. 2025 | 19:40
19:40
Bralci
BRALCI POROČEVALCI

Bralec na nogah! V Ljubljani naletel na prizor, ki ga je razjezil: »Zakaj se vsi lahko držimo ...«

Očitno se je vozniku tako mudilo, da je pridrvel na prostor ...
16. 9. 2025 | 19:40
19:22
Kronika  |  Doma
V KOPRU

Ob prihodu policistov sedel na sredini ceste, poleg njega pes, ki je prej renčal na soseda

Lastnik psa je dobil plačilni nalog.
16. 9. 2025 | 19:22
19:02
Novice  |  Svet
ZDRAVSTVENO STANJE

Kaj se dogaja s Trumpom? Nenavadna izboklina pod suknjičem sprožila val teorij

79-letni Trump je moral pred dnevi celo zanikati govorice, da je umrl.
16. 9. 2025 | 19:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Poskrbite za bolj zdravo bivalno okolje

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Ona  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA ENERGIJA

Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
10. 9. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
8. 9. 2025 | 09:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki