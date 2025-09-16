Bizaren prepir med premierjema: Janšev prijatelj Orban razglasil smrt pravne države v tej evropski državi (VIDEO)

Spletni prepir med premierjema Madžarske in Švedske odmeva. Viktor Orban, ki je bil večkrat obtožen zatiranja svobodnih medijev in sodstva, je na Švedskem razglasil smrt pravne države in propad sistema. Švedski premier Ulf Kristersson se je odzval na Orbanov profil na omrežju X in izrazil zgroženost nad neodgovornimi izjavami svojega madžarskega kolega.

Orbana moti, Švedska Madžarsko uči o pravni državi

Orban je dejal, da ga moti, da Švedska Madžarsko uči o pravni državi, medtem ko ima sama težave z mladoletniško kriminaliteto. Pravi, da mreže za droge na Švedskem novačijo mladoletnike za najhujša kazniva dejanja, pri čemer izkoriščajo dejstvo, da otroci po tamkajšnjih zakonih ne morejo v zapor.

Ulf Kristersson. FOTO: Remo Casilli Reuters

Toda letošnji uradni podatki kažejo, da se je število kaznivih dejanj na Švedskem znižalo na najnižjo raven v desetih letih. Država se resnično spopada z nastankom getov in mladoletniške prestopništva; to je posledica integracije milijona in pol tujcev od leta 1980. Manj znano je, da je ta integracija ohranila švedsko gospodarsko rast in rešila pokojninski sistem. Povprečna švedska pokojnina znaša okoli 1800 evrov. To je približno trikrat več kot na Madžarskem.

Viktor Orban. FOTO: Inquam Photos/tudor Pana Via Reuters

»To so laži. Ni presenetljivo, da prihajajo od človeka, ki uničuje pravno državo v lastni državi. Orban je obupan pred prihajajočimi volitvami na Madžarskem,« je dejal švedski premier Ulf Kristersson.