Bivši premier šokiran nad Putinom: »Bil je zelo izčrpan, dva sta ga morala držati«

Zdravje ruskega predsednika Vladimirja Putina je znova prišlo v središče pozornosti, potem ko je nekdanji italijanski premier Massimo D'Alema med nedavnim srečanjem v Pekingu opisal, da se mu je ruski voditelj zdel »zelo izčrpan«.

»Dva sta ga morala držati«

»Presenetil me je njegov položaj. Putin se mi je zdel zelo utrujen. Na vsaki strani je imel po eno osebo, ki ga je podpirala,« je D'Alema zaupal prijateljem po vrnitvi iz Kitajske, kjer se je udeležil obeležitve 80. obletnice konca druge svetovne vojne, kamor je odpotoval na povabilo kitajske vlade.»Bilo je, kot da bi gledal Berlusconija v njegovih zadnjih dneh,« je dodal, je navedel Corriere della Sera.

Putin pa se je v Pekingu med neformalnim pogovorom s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom pošalil o starosti. Xi je dejal, da so ljudje včasih le redko dočakali 70 let, danes pa je to še vedno mladost, na kar je Putin odgovoril: »Z razvojem biotehnologije je mogoče organe presajati ves čas in ljudje lahko živijo vedno dlje. Morda celo dosežejo nesmrtnost.«

Vladimir Putin in Xi Jinping. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters

Putinovo zdravje je že leta predmet ugibanj. Od tumorjev in Parkinsonove bolezni do Cushingovega sindroma. Kremelj vse redno zanika, zahodne obveščevalne službe pa trdijo, da nimajo dokazov o resnih boleznih, čeprav priznavajo, da spremljajo vsako podrobnost. Da bi preprečil uhajanje osebnih zdravstvenih podatkov, Putin že leta na potovanjih uporablja prenosno stranišče. Njegovi telesni stražarji zbirajo vse telesne odpadke, da bi preprečili genetsko analizo, ki bi razkrila morebitne terapije ali bolezni.