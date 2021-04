Bitka s časom: ujetim bo kmalu zmanjkalo zraka

Iskalna akcija pogrešane podmornice v Indoneziji, ki je z radarja izginila pred nekaj dnevi, postaja vse bolj dramatična. Na krovu je 53 ljudi, ki pa jim bo kmalu zmanjkalo kisika.



Potem ko je podmornica izginila med vojaško vajo pred otokom Bali, je vojska na območje poslala več vojaških ladij, ki jo iščejo, indonezijski vojski pomagata tudi sosednji Singapur in Avstralija. Gre za 43 let staro 1.300-tonsko podmornico, ki naj bi se ob nesreči nahajala na globini okoli 700 metrov, zdaj pa se bojijo, da je potonila pregloboko, da bi jo lahko rešili.



Reševalce zdaj najbolj skrbi dejstvo, da bo posadki kmalu zmanjkalo kisika. Časa za reševanje naj bi tako imeli le še nekaj ur. Po poročanju tujih medijev naj bi bil skrajni rok okoli 3. ure zjutraj (po lokalnem času).



Za zdaj so odkrili le malo sledi o pogrešani podmornici: na globini okoli 100 metrov so našli visokomagnetni predmet, ki bi bil lahko povezan s podmornico, prav tako oljni madež na območju, kjer je izginila KRI Nanggala 402. Pri iskanju pomaga tudi ameriška vojska.



Indonezijska javnost napeto spremlja dogajanje in moli za življenja 53 vojakov.

