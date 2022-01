Bill Gates svari pred novo pandemijo, hujšo od covida

Čeprav sta različici novega koronavirusa, omikron in delta, eni izmed najbolj prenosljivih, kar jih je videl svet, se bomo morda morali v prihodnosti soočiti s patogenom, ki povzroča veliko hujši potek bolezni ali večjo smrtnost, svari Bill Gates.

O tem je spregovoril, ko sta Sklad Billa in Melinde Gates ter britanski dobrodelni sklad Wellcome v torek sporočila, da bosta donirala 300 milijonov dolarjev Koaliciji za inovacije na področju pripravljenosti na epidemije (CEPI), ki je pomagala pri oblikovanju programa Covax za dostavo cepiva državam v razvoju. CEPI sicer poskuša zbrati 3,5 milijarde dolarjev, saj želi skrajšati čas, potreben za razvoj novega cepiva, na samo 100 dni.

Samo ustvarjanje novih cepiv ne bo dovolj

O delu, ki ga opravlja CEPI, je Gates povedal: »V času, ko se svet sooča s hitro razvijajočim se virusom, potreba po dobavi novih orodij, ki rešujejo življenja, še nikoli ni bila tako nujna. V zadnjih 20 letih smo se naučili, da lahko zgodnje naložbe v raziskave in razvoj rešijo življenja in preprečijo najslabše mogoče scenarije. Pred petimi leti, po epidemijah ebole in zike, je naša fundacija pomagala zagnati CEPI. Danes povečujemo našo zavezanost in obljubljamo dodatnih 150 milijonov dolarjev za pomoč pri pospeševanju razvoja varnih in učinkovitih cepiv proti nastajajočim različicam koronavirusa ter za pripravo in morda celo preprečitev naslednje pandemije.« Po poročanju Independenta je Gates izkoristil priložnost in pozval vlade, naj prispevajo svoj del, da bi preprečili širjenje prihodnjih pandemij, ki bi lahko bile veliko hujše kot covid.

V objavi na svojem blogu je sicer Gates pojasnil, kje so šle stvari narobe. »Ustvarjanje novih cepiv ni dovolj. Prav tako moramo zagotoviti, da imajo vsi, ki imajo lahko koristi od cepiv, dostop do njih, in tukaj nam je vsem spodletelo. Medtem ko je bilo v zadnjem letu razdeljenih vsaj devet milijard odmerkov, je manj kot odstotek šel ljudem v državah z nizkimi dohodki. Ni smiselno, da se je v bogatejših državah cepilo toliko ljudi z manjšim tveganjem, preden smo dosegli najbolj ranljive ljudi, vključno s starejšimi, tistimi z osnovnimi zdravstvenimi težavami in zdravstvenimi delavci. Naslednjič, ko se bo svet soočil s patogenom, ki bi lahko sprožil pandemijo, se moramo odzvati bolje,« je zaključil.