Bill Gates svari pred Elonom Muskom: Twitter bi lahko postal še slabši

Vsi se sprašujejo, kaj točno bo tehnološki milijarder Elon Musk storil s twitterjem, razen tega, da bo poskušal razširiti etos svobode govora. Vendar pa soustanovitelj Microsofta, Bill Gates, Muska poziva, naj bo previden. Gates je na dogodku, ki ga je gostil The Wall Street Journal, dejal: »Dejansko bi lahko twitter postal slabši.« Čeprav je to precej nizek udarec za Muska, je Gates dodal, da se je najbogatejši človek na svetu v svojih drugih poslovnih podvigih izkazal za izjemnega. »Mislim, da sta Tesla in SpaceX neverjetna, a nekako dvomim, da se bo tokrat zgodba o uspehu ponovila. Vendar moramo biti odprti in nikoli ne smemo podcenjevati Elona.«

Ni še jasno, kako bo Musk spremenil platformo, da bi uporabnikom dal več moči glede svobode govora. Vendar se zavezuje, da bo twitter postal »mestni trg« za javne pogovore. »Svoboda govora je temelj delujoče demokracije, twitter pa je digitalni mestni trg, kjer se razpravlja o zadevah, ki so ključnega pomena za prihodnost človeštva.«

Toda Gates Muska opozarja, da je dovoliti ljudem, da govorijo kar hočejo, lahko nevarno. Gates je tako šefa Tesle pozval, naj resno razmisli o svojih načrtih. »Kaj misli o tem, da lahko cepiva ubijejo ljudi ali pa da Bill Gates sledi ljudem? Je to ena od stvari, za katere meni, da bi se smele širiti? O Elonu nimam sicer za povedati nič drugega kot samo pozitivne stvari. Če bo twitter zaradi njega slabši, bom o tem spregovoril.«