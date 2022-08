Bill Gates se je javno zaobljubil, da se bo odpovedal svojim milijardam in podaril vse, kar ima

Bill Gates pravi, da namerava skoraj vse svoje premoženje darovati fundaciji, ki jo je ustanovil s svojo bivšo ženo Melindo French Gates, in sicer do te mere, da sčasoma ne bo več med najbogatejšimi ljudmi na svetu. Trenutno je četrti najbogatejši človek na svetu z neto premoženjem ocenjenim na okoli 120 milijard evrov. Velja tudi za največjega zasebnega lastnika kmetijskih zemljišč v ZDA, saj naj bi imel v lasti več kot 260.000 hektarjev v več desetih državah.

Gates vidi v svoji obljubi obvezo, da vrne sredstva družbi na načine, ki bodo imeli največji vpliv na zmanjšanje trpljenja in izboljšanje življenj. »Upam, da se bodo v tem trenutku oglasili tudi drugi z velikim bogastvom in privilegiji,« je dejal. V svojih objavah na družbenih omrežjih je Gates pohvalil tudi tretjega najbogatejšega človeka na svetu, izvršnega direktorja Berkshire Hathaway Warrena Buffetta, za njegove prispevke fundaciji Gates. »Čeprav fundacija nosi najini imeni, v bistvu polovica virov prihaja od Warrena Buffetta. Njegova neverjetna velikodušnost je velik razlog, zakaj je bila fundacija lahko tako ambiciozna. Nikoli ne bom mogel najti pravih besed, da izrazim, kako zelo cenim njegovo prijateljstvo in vodstvo.«

Bill, Melinda in Warren so leta 2010 začeli s kampanjo The Giving Pledge, s katero so pozvali najbogatejše na svetu, naj se zavežejo, da bodo več kot polovico svojega premoženja namenili prizadevanjem za reševanje največjih svetovnih izzivov. Do junija 2022 ima kampanja 236 podpisnikov iz 28 držav.