Bill Gates napovedal, kaj nas čaka po pandemiji (VIDEO)

Gotovo se še zelo dobro spomnite posnetka, ki je lansko leto ob izbruhu globalne pandemije preplavil svet. Na njem je ameriški milijarder, ki je leta 2015 na Ted Talku govoril o tem, da prihaja pandemija, na katero pa je svet slabo pripravljen. Gates je takrat dejal, da bodo za človeštvo bolj kot orožje usoden nalezljiv virus. Posnetek njegovega govora si je ogledalo že več kot 33 milijonov ljudi po svetu.Pet let po njegovi preroški napovedi je odgovarjal na vprašanjain dejal, da bi lahko danes rekel. »Saj sem vam rekel,« a se ob tem ne bi počutil dobro. Razmišlja pa, kako bi bil lahko takrat še prepričljivejši. Dejal je še, da se nekatere stvari ne dogajajo dovolj pogosto, zato jih ljudje ne jemljejo resno. »Pandemije so po eni strani redke, zato večina noče vlagati denarja v nekaj, kar se ne bo zgodilo še nekaj let. Ta pandemija nam bo pomagala razumeti, da mora biti pripravljenost na naslednjo prioritet.«Po njegovih besedah sta največji grožnji za človeštvo v naslednjih letih podnebne spremembe in bioterorizem. Pravi, da bo pri reševanju podnebnih sprememb treba več desetletij prizadevanj in da to, da zgolj zmanjševanje prometnih in industrijskih izpustov ne bo dovolj. Glede bioterorizma pa je dejal, da nekdo, ki želi povzročiti škodo, lahko virus ustvari v laboratoriju. Verjetnost, da se na tak način ustvari pandemija, pa je večja, kot če bi virus nastal v naravi.