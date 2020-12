Bill Gates: Gostilne in lokale zapreti za pol leta, do leta 2022 ni vrnitve v normalo

Ustanovitelj Microsofta Bill Gates verjame, da bodo ZDA morale še precej dolgo čakati na vrnitev v normalne tirnice in bo trajalo dlje, kot ljudje pričakujejo. Gates pravi, da bo zajezitev širjenja trajala dlje, čeprav je cepivo za covid odobreno in razdeljeno še ta teden.



Milijarder Gates, ki je milijone doniral za razvoj cepiva, predvideva, da bo popolna vrnitev v normalo mogoča šele po letu 2022. Za CNN je povedal, da obstaja tveganje, da se bo virus vrnil, »če ne pomagamo ostalim državam, da bi se rešile te bolezni, in če stopnja precepljenosti v ZDA ne bo visoka«.



Po mnenju Gatesa bi morala biti zbiranja ljudi prepovedana. Prav tako meni, da bo v tem valu ključno obdobje od štirih do šestih mesecev. Po njegovem mnenju bi morali biti vsi lokali in restavracije zaprti, če bi želeli zajeziti širjenje novega koronavirusa. »Žal menim, da je to primerno,« je povedal in dodal, da je odločitev o zaprtju šol mnogo težja, saj prenos okužb v šolah ni tako velik kot v restavracijah.



Prava vrnitev v normalo bo po njegovem mnenju mogoča čez 12 do 18 mesecev, ampak le, če se bo storilo vse za zajezitev virusa.