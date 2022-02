Bik preplaval 80 kilometrov

Sredi februarja so poplave neprizanesljivo udarile tudi na Novi Zelandiji in povzročile neznansko škodo kmetovalcem in živinorejcem, žarek upanja pa je nedvomno zgodba Tonyja Peacocka. Med silovitimi padavinami mu je tri bike odnesla reka, enega od njih pa so našli dober teden pozneje, 80 kilometrov nižje, nepoškodovanega!

Zgodilo se je na zahodni obali na območju narodnega parka Shenandoah, poročajo tamkajšnji mediji. Bika pasme hereford je odnesla reka Maruia, Peacock, ki pravi, da se je vreme tako hitro spremenilo, da se je bilo nemogoče pripraviti na takšno ujmo, je le nemočno gledal za leto in pol staro živaljo, kako se spopada s silovitim tokom. In nato je odneslo še dva bika, je zmajeval z glavo, prepričan, da živali nikoli več ne bo videl.

Njegov sosed je izgubil kar 70 glav živine, znanec pa 12, je pozneje izvedel za posledice neurja, a dober teden pozneje je sledilo presenečenje. Medtem ko so na širšem območju narodnega parka še vedno odpravljali škodo po neurju, so Peacocka poklicali iz podjetja Ospri, ki nadzoruje register živine: nanje se je namreč obrnil kmet z 80 kilometrov oddaljene farme, ki je v grmičevju blizu svoje posesti opazil vidno izčrpanega bika. Pregled žiga je razodel lastnika, šokiranega Peacocka.

Neurje je prišlo silovito.

Ta kar ni mogel verjeti, kakšno kalvarijo je preživel njegov bik. Najprej se je spustil po reki Maruia, preživel padec z desetmetrskega slapa, nato ga je odneslo v reko Buller, ki ga je s svojimi brzicami odnesla do Westporta, tam je pristal na trdih tleh in se za las izognil popotovanju v morje. Biku bodo priredili posebno zabavo dobrodošlice, nadeli mu bodo junaško ime, potem pa ga do konca njegovih dni razvajali s kakovostno krmo in pašo, so naznanili. O podobno junaškem govedu so pred nekaj leti poročali tudi na drugem koncu sveta, v Severni Karolini, kjer so tri krave v neurju preplavale šestkilometrski zaliv.