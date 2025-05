Bidnu odkrili raka, oglasil se je Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo svojemu predhodniku Joeju Bidnu zaželel hitro in uspešno okrevanje po diagnozi raka na prostati. Hitro okrevanje je Bidnu zaželel tudi njegov predhodnik Barack Obama.

Trump, ki je Bidna na političnem parketu redno napadal in se iz njega norčeval, je v nedeljski objavi na družbenem omrežju Truth Social njegovi soprogi Jill izrekel dobre želje.

Nekdanji voditelj ZDA Obama je spomnil na Bidnovo predsedniško podporo raziskavam na področju raka in izrazil prepričanje, da se bo Biden s tem izzivom spopadel s svojo značilno odločnostjo.

Bidnova podpredsednica Kamala Harris je sporočila, da je Biden borec in se bo z rakom soočil enako kot se je z drugimi težavami v življenju. Za borca ga je ob tej priložnosti označil tudi nekdanji predsednik Bill Clinton.

Agresivna oblika bolezni

Iz Bidnovega urada so v nedeljo sporočili, da gre za agresivno obliko bolezni. Obenem naj bi bil rak občutljiv na hormone, kar omogoča učinkovito zdravljenje.

Agresivnost raka prostate se ocenjuje s tako imenovano Gleasonovo oceno. Ocene se gibljejo od 6 do 10. V Bidnovem uradu so povedali, da je njegova ocena 9, kar pomeni, da je rak med najbolj agresivnimi, je poročala ameriška televizija ABC.

Ko se rak prostate razširi na druge dele telesa, se pogosto razširi na kosti. Metastaziranega raka je veliko težje zdraviti kot lokaliziranega, saj zdravila težko dosežejo vse tumorje in popolnoma izkoreninijo bolezen.

Kadar pa rak prostate za svojo rast potrebuje hormone, je lahko občutljiv na zdravljenje, ki tumorjem odvzame hormone. Rezultati zdravljenja so se v zadnjih desetletjih izboljšali in bolniki lahko pričakujejo, da bodo s takšnim rakom živeli štiri ali pet let, je za tiskovno agencijo AP pojasnil Matthew Smith iz centra za boj proti raku General Brigham v Massachusettsu.