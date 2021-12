Bidnova navdušila z okrasitvijo

Projekt, s katerim se je prva dama ZDA ukvarjala od poletja, je končno ugledal luč sveta: prva praznična okrasitev Bele hiše pod taktirko Jill Biden je po pričakovanjih naletela na veliko odobravanje, božična podoba predsedniške rezidence pa je, čeprav je razkošna, mnogo bolj umirjena in tradicionalna kakor minula leta.

Poklon iz medenjakov nepogrešljivim FOTOGRAFIJI: Jonathan Ernst/Reuters

Spomnimo, prejšnja prva damaje pogosto šokirala z inovativnimi in modnimi pristopi, ki pa javnosti po večini niso dišali. Bidnova, ki se je pri okraševanju držala načela manj je več (prostori so že na prvi pogled občutno manj natrpani kakor minula leta), si je z dekoracijami prizadevala izraziti hvaležnost vsem, ki se bojujejo proti pandemičnim razmeram, rdeča nit pa so letos darovi iz srca, ki povezujejo in zdravijo, so pojasnili iz Bele hiše, v kateri tudi letos ne manjka kar 160-kilogramska replika Bele hiše iz medenjakov, a jo letos obdajajo bolnišnica, gasilska in policijska postaja, tovarna, trgovina, pošta in šola: torej vse tiste nepogrešljive dejavnosti, ki skrbijo za delovanje družbe tudi v najbolj kritičnih časih.

Belo hišo krasi še 41 drevesc, kar 78.750 luči, 1800 metrov trakov, 300 sveč in več kot 10.000 najrazličnejših okraskov; vsak prostor ima svojo tematiko, eno od dvoran tako krasita smrečici s fotografijami nekdanjih predsedniških parov oziroma družin: Obama, Kennedy, Clinton, Johnson in Reagan. Svoj prostor na smrečici sta dobila tudi Trumpova, a le z eno fotografijo, pa še ta je postavljena v ozadje, je pa bila Bidnova zato občutno bolj radodarna pri svoji družini, saj je izobesila številne zasebne fotografije, ki jih javnost do zdaj še ni videla, nad kaminom pa visi tudi šest nogavic za njene vnuke.

Vsaka soba je okrašena tematsko.

A slovesno podobo si bodo lahko radovedneži ogledali le prek fotografij, obiskov v živo zaradi covida namreč ne bo. Pandemija je vplivala tudi na samo okraševanje, ki je običajno v rokah prostovoljcev iz vseh ZDA, letos pa so lahko prišli samo tisti iz Washingtona.