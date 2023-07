Bidnov pes grize tajne agente

Nemški ovčar predsednika ZDA Joeja Bidna z imenom Commander je od oktobra lani do januarja letos že desetkrat ugriznil ali kako drugače napadel agente tajne službe, eden od njih je moral celo v bolnišnico.

Konservativna pravna skupina Judicial Watch je objavila skoraj 200 strani zapisov tajne službe, ki jih je pridobila s tožbo na podlagi zakona o dostopu do informacij. Skupina je tožbo vložila, potem ko se vlada ni odzvala na poizvedbe o ugrizih čistokrvnega nemškega ovčarja, ki ga je Biden dobil decembra 2021 od svojega brata Jamesa.

Nemški ovčar Major je prav tako grizel in so ga poslali k prijateljem v Delaware.

Commander je že drugi Bidnov pes, ki se obnaša agresivno. Nemški ovčar Major je prav tako grizel in so ga poslali k prijateljem v Delaware. Predstavnica prve dame Jill Biden Elizabeth Alexander je sporočila, da je kompleks Bele hiše edinstveno in pogosto stresno okolje za družinske hišne ljubljenčke in da družina Biden išče načine, kako bi razmere izboljšali za vse.

Tajna služba je sporočila, da je incidente obravnavala in varnost osebja jemlje izjemno resno. Tajna služba zagotavlja varnostno zaščito predsednika in njegove družine. Biden ima tudi mačko, za katero pa ni informacij, da bi koga opraskala.