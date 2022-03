Biden v Varšavi o vojni v Ukrajini

Ameriški predsednik Joe Biden bo danes nadaljeval obisk na Poljskem, kamor je prispel v okviru svoje poti v Evropo, ki je povsem v znamenju usklajevanja ukrepov zaveznikov proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino. V Varšavi se bo danes srečal z najvišjimi poljskimi predstavniki, imel pa bo tudi govor o vojni v Ukrajini.

Bidnov obisk v tej članici Nata je povsem v znamenju vojne v Ukrajini. Ameriški predsednik se bo v poljski prestolnici danes med drugim srečal s poljskim kolegom Andrzejem Dudo in imel govor na kraljevem gradu, nekdanji rezidenci poljskih monarhov. Obiskal bo tudi sprejemni center za begunce.

Joe Biden FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

Biden je na Poljsko prispel iz Bruslja, kjer se je v četrtek med drugim udeležil izrednega vrha Nata. Voditelji so v odziv na rusko agresijo potrdili namestitev štirih novih bojnih skupin na vzhodnem krilu, in sicer na Slovaškem, Madžarskem, v Romuniji in Bolgariji.

Mesec dni po začetku invazije ruska vojska ne beleži večjih uspehov v Ukrajini in bo, kot kaže, prilagodila vojaške cilje v tej državi. Kot je namreč sporočila, namerava Rusija glavne vojaške napore usmeriti v »popolno osvoboditev« Donbasa na vzhodu Ukrajine.

Tudi pogajanja med Ukrajino in Rusijo za zdaj niso prinesla napredka. Ukrajinska stran je v petek pogovore opisala kot »zelo težke«. Po besedah ukrajinskega zunanjega ministra Dmitra Kulebe Kijev ne odstopa od zahtev in vztraja pri prekinitvi ognja, varnostnih zagotovilih in ozemeljski celovitosti Ukrajine.