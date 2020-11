Biden slavi, Trump benti, Giuliani se topi

REUTERS Med novinarsko konferenco ga je oblil črn pot. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Sive lase je verjetno hotel zakriti z maskaro.

Demokratski kandidat in zmagovalec predsedniških volitev v ZDA je znova potrdil svoj dobri rezultat, tudi po vnovičnem štetju glasov v zvezni državi Georgia, kjer sta si bila z republikanskim tekmecem rezultatsko zelo blizu, je ohranil 306 elektorskih glasov, a volilni sagi, kot kaže, še ni videti konca.namreč vztraja, da je rezultat posledica volilne prevare brez primere, do zdaj pa je vložil okoli 20 tožb po različnih zveznih državah; nekatere so zaradi pomanjkanja dokazov že zavrnili, sodelovanje pa je z zdajšnjim predsednikom ZDA odpovedalo tudi nekaj pravnih služb. Neomajen ob njem sicer ostaja nekdanji newyorški župan in zdaj njegov odvetnik, ki je sklical novinarsko konferenco in naznanil, da se v ZDA dogaja volilna zarota, kakršne svet še ni videl, zatrdil pa je, da ima v rokah tudi dokaze, da je na volitve vplival komunistični denar iz Venezuele, Kube in Kitajske, in da so v ZDA uporabljali volilne stroje iz Venezuele, ki da so šteli le demokratske glasovnice. Dokazov sicer še ne more javno predstaviti, od medijev pa zahteva, naj o domnevnih prevarah kljub temu redno poročajo.Strokovnjaki in tudi novoizvoljeni predsednikso nastop označili za zelo nevaren in neodgovoren za ameriško demokracijo, kot kaže, pa se je napetost dotaknila tudi samega Giulianija, ki sicer daje vtis neomajnega in neizprosnega odvetnika: med novinarsko konferenco se je namreč začel neizmerno potiti in, kot se je izkazalo, tudi topiti. Potne srage si je obrisal s čela in obrvi, ob straneh in mimo ušes pa so mu nenadoma stekli črni potoki. Frizerski poznavalci so zanikali možnost, da bi se mu stopila barva, saj tako slabo obstojne ne bi uporabil nihče, tako da vse kaže, da si je Giuliani poskušal sive lase zakriti s temno maskaro.