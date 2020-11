Biden razkril imena, nasprotniki pa: to so »objemalci pand«

REUTERS Kamala Harris. FOTO: Joshua Roberts, Reuters

Novoizvoljeni predsednik ZDAje v Wilmingtonu v zvezni državi Delaware osebno oznanil imena nekaterih kandidatov za visoke položaje v vladi, ki bo začela delo 20. januarja prihodnje leto. Republikanski kritiki so jih že napadli v bistvu kot nasprotnike ZDA.Biden je dejal, da se je Amerika vrnila, in njegov nabor kandidatov kaže, da je s politiko Najprej, Amerika predsednikakonec. Bidnov kabinet veteranov je povezan s prejšnjo vlado predsednika ZDA, kar svetu pošilja obet bolj predvidljive in urejene zunanje politike ZDA.Na položaj državnega sekretarja ZDA namerava Biden postaviti, s katerim sodelujeta že 20 let, Blinken pa ima tudi dobre stike v kongresu. Pravnik, ki se je rodil na Kubi, bo postal minister za domovinsko varnost, temnopolta diplomatkabo veleposlanica pri ZN,pa svetovalec za nacionalno varnost.Nekdanja namestnica direktorja obveščevalne agencije Ciabo prva nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti, nekdanji državni sekretarpa posebni odposlanec za podnebne spremembe. Kerry in Sullivan ne potrebujeta senatne potrditve.Republikanski senator iz Arkansasaje Bidnove kandidate označil za »objemalce pand«, ki bodo mehki do Kitajske. Senator s Floridepa jih je opredelil kot šolane, vljudne in urejene varuhe ameriškega zatona. Biden bo v kratkem naznanil še, da si je za finančno ministrico izbral nekdanjo predsednico Ameriške centralne banke (Federal Reserve System), ki bo postala prva ženska na tem položaju. Prav tako je bila prva ženska na čelu te banke.»Kandidati izražajo prepričanje, da se s svetovnimi problemi ne moremo spopasti s starim načinom razmišljanja in nespremenjenimi navadami,je dejal Biden in dodal, da je kandidate naložil, naj povrnejo ameriško globalno in moralno vodstvo.Največ težav se pričakuje pri potrditvi nominacije Mayorkasa. Leta 2013 so proti njegovemu imenovanju na položaj namestnika ministra za domovinsko varnost v senatu z demokratsko večino glasovali vsi republikanci. Takrat je bil pod preiskavogeneralnega inšpektorja ministrstva zaradi suma, da je kot direktor službe za državljanstva in priseljevanja pristransko potrjeval vizume tistim, ki so bili pripravljeni na vlaganja v ZDA.Biden lahko sedaj nadaljuje normalno tranzicijo, saj je Trump dovolil sprostitev 6,3 milijona dolarjev proračunskih sredstev, predvidenih za ta namen. Bidnova ekipa bo dobila pisarniški prostor, tranzicijo pa so začeli že v Pentagonu. Biden bo začel dobivati tudi obveščevalna poročila.