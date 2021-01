Biden prepoveduje potovanje v ZDA tudi Slovencem

Predsednik ZDA Joe Biden bo danes formalno podaljšal veljavnost prepovedi potovanj v ZDA tujcem iz 26 evropskih držav območja schengna, Velike Britanije, Irske in Brazilije, ki jo je marca lani uvedel Donald Trump. Biden seznamu dodaja še Južno Afriko, kjer so odkrili novi sev novega koronavirusa.



Iz omenjenih držav lahko v ZDA potujejo ameriški državljani in tujci z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA. Dovoljene so tudi izjeme od primera do primera. Biden je zanje že prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, da morajo imeti pred vkrcanjem na letalo proti ZDA negativen test za koronavirus, ki ne sme biti starejši od treh dni.



Po prihodu v ZDA morajo vsi v karanteno za 10 dni. Tri dni po prihodu se lahko testirajo, in če je negativen, se karantena skrajša na sedem dni. Zahteve za karanteno bodo natančneje opredelili v naslednjih 14 dneh.



Trump je tik pred iztekom mandata prepoved potovanj za prej omenjene države ukinil, vendar bi ukinitev prepovedi veljala od torka naprej. Bidnovi predstavniki so prejšnji teden po Trumpovem ukrepu sporočili, da to ne bo šlo, saj Trump ne bo več predsednik, Biden pa sedaj prepoved formalno podaljšuje do nadaljnjega.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: