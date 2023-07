Biden poslal Putinu zelo jasno sporočilo glede Ukrajine, odgovor Kremlja takojšen

Varnostna jamstva, ki so jih članice skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7) v Vilniusu zagotovile Ukrajini, ogrožajo varnost Rusije, so sporočili iz Kremlja. Potezo so označili za potencialno zelo nevarno napako in izrazili upanje, da bo glede tega Zahod pokazal modrost.

»S tem, ko dajejo varnostna jamstva Ukrajini, spodkopavajo varnost Rusije,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da gre po mnenju Moskve pri tem za napako, ki je lahko zelo nevarna.