Biden obljubil, da se bo boril proti omejitvam splava

Leto dni po tem, ko je vrhovno sodišče sprejelo odločitev, s katero je bila ukinjena ustavno zagotovljena pravica do splava v ZDA na zvezni ravni, je predsednik Joe Biden v soboto obljubil, da se bo boril proti »skrajnim in nevarnim« prizadevanjem republikancev, da bi omejili dostop do tega postopka po vsej državi.

»Državne prepovedi so šele začetek,« je Biden dejal v izjavi ob obletnici odločitve. Dodal je, da je agenda republikancev »nevarna in ne odgovarja veliki večini Američanov«.

Dodal je, da si republikanci v kongresu prizadevajo uvesti prepoved splava po vsej državi. Hkrati želijo iti po njegovih navedba še korak dlje in s trga umakniti zdravila za prekinitev nosečnosti, ki jih je odobrila ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA), ter otežiti dostop do kontracepcije.

Ameriški kongres razdeljen

Z odločitvijo vrhovnega sodišča, da razveljavi prelomno sodbo v primeru Roe proti Wadeu, se je urejanje področja splava preneslo na posamezne zvezne države. V zadnjem letu je 25 zveznih držav sprejelo zakone, ki so splav prepovedali ali omejili, pravico do umetne prekinitve nosečnosti pa so posebej zaščitili v 20 državah.

Ker je ameriški kongres razdeljen, predsednik sicer ne more storiti veliko. Kljub temu pa je Biden dejal, da si bo prizadeval za zaščito na zvezni ravni. Njegova administracija bo še naprej ščitila dostop do reproduktivnega zdravstvenega varstva in pozivala kongres, naj »enkrat za vselej obnovi zaščito iz sodbe Roe proti Wadu v zvezni zakonodaji«, je dejal.