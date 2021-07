Biden napoveduje obvezno cepljenje za zvezne uslužbence

Ameriški predsednik Joe Biden naj bi v četrtek napovedal, da se bodo morali vsi zvezni uslužbenci in pogodbeniki obvezno cepiti proti covidu 19 ali pa se bodo morali redno testirati in spoštovati druge ukrepe za omejitev širjenja pandemije, poroča televizija CNN, ki se sklicuje na dobro obveščene vire v vladi.



Bidnu je, kot kaže, prekipelo, ker doslej še niso povsem cepili niti polovice prebivalcev ZDA, čeprav je cepiva na voljo dovolj. Zaradi tistih, ki zavračajo cepljenje, se koronavirus širi naprej, predvsem z novo različico delta, in Biden se je odločil, da bo ukrepal v skladu s pooblastili, ki jih ima.



V četrtek namerava prav tako predstaviti nove spodbude za cepljenje. Že v ponedeljek je ministrstvo za veteranske zadeve sporočilo, da se bodo morali cepiti vsi zdravstveni delavci v okviru ministrstva. Iščejo krivce

Ukaz za cepljenje vseh zveznih uslužbencev je korak, h kateremu zdravstveni strokovnjaki Bidna že dlje časa pozivajo. Kljub vsemu pa ta še vedno ne bo ukazal obveznega cepljenja za pripadnike oboroženih sil ZDA, čeprav ima za to vsa pooblastila.



Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je izdal nova navodila za nošenje mask in to zdaj priporoča za vse v zaprtih prostorih, tudi za cepljene. Biden je krivdo za nadaljevanje širjenja pandemije pripisal Američanom, ki se nočejo cepiti.



»Pandemijo imamo zaradi necepljenih in oni so tisti, ki širijo ogromno zmede, ne pa CDC s svojimi navodili. Če bi se vsi odločili za cepljenje, bi bili danes v drugačnem svetu,« je dejal.



Pravosodno ministrstvo ZDA je medtem ugotovilo, da zvezni zakon javnim agencijam in zasebnim podjetjem ne prepoveduje, da od zaposlenih zahtevajo cepljenje, četudi so cepiva za zdaj v uporabi na podlagi le izrednega dovoljenja.



S koronavirusom se je do sinoči po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa v ZDA okužilo 34,6 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 611.000.

