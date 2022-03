Biden je Putina označil za »klavca« in že dobil odgovor Kremlja

Ukrajina ne bo nikoli zmaga za Rusijo, je danes na obisku na Poljskem dejal ameriški predsednik Joe Biden. Vojna, ki jo je sprožila, je po njegovem prepričanju strateška napaka za Rusijo, njen predsednik Vladimir Putin pa ne more ostati na oblasti. »Stojimo vam ob strani,« je v osrednjem govoru v okviru obiska Ukrajincem zatrdil Biden.

»Ukrajina ne bo nikoli zmaga za Rusijo, ker so svobodni ljudje zavrnili življenje v brezupu in temi,« je ob zaključku dvodnevnega obiska na Poljskem Biden dejal v govoru na varšavskem Kraljevem gradu.

Svet se mora pripraviti na dolg boj

Odpor Ukrajincev spričo ruske invazije je primerjal s protisovjetskim »bojem za svobodo« in menil, da se mora svet pripraviti na še dolg boj. »Moramo ostati enotni danes in jutri in dan po tem in še leta in desetletja, ki prihajajo,« je dejal. Ukrajincem je zagotovil podporo, nagovoril pa jih je tudi z besedami pokojnega papeža Janeza Pavla II: »Ne bojte se.«

Obrnil se je tudi na Ruse, jim zagotovil, da niso njihov sovražnik in jih pozval, naj za težke gospodarske sankcije, ki jih je proti Rusiji uvedel Zahod, okrivijo Putina. Moskvo pa je posvaril, naj se niti za centimeter ne premakne na ozemlje zveze Nato, in ponovil zavezo koelktivne obrambe držav članic zavezništva.

»Ta človek ne more ostati na oblasti«

Ob zaključku govora, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, je dejal: »Imeli bomo drugačno prihodnost, svetlejšo prihodnost, zakoreninjeno v demokraciji in načelih, upanju in svetlobi.«

»Za božjo voljo, ta človek ne more ostati na oblasti,« je še dejal glede ruskega predsednika Vladmirja Putina.

Biden je Varšavo obiskal mesec dni po začetku ruske invazije na Ukrajino, o kateri se je v četrtek in petek v Bruslju pogovarjal že z voditelji držav Nata in EU. V petek je obiskal tudi ukrajinske begunce blizu meje z Ukrajino.

Ameriški predsednik Joe Biden je danes v Varšavi potrdil, da je 5. člen severnoatlantske pogodbe, ki določa, da je napad na eno državo članico napad na vse, »sveta zaveza« za ZDA. Pri tem je v luči ukrajinske krize poudaril tudi pomen enotnosti med članicami Nata. Kasneje je Biden, ki je že od petka na obisku na Poljskem, obiskal begunski center na stadionu v Varšavi, kjer je govoril tako z begunci kot prostovoljci. Po obisku je ruskega predsednika Putina označil za »klavca«. »Menimo, da je 5. člen sveta zaveza in na to se lahko zanesete,« je na srečanju s poljskim kolegom Andrzejem Dudo dejal Biden in opozoril tudi na pomen enotnosti znotraj zveze Nato. »V Natu ne sme biti nobene delitve in nobenega razkola. Vse, kar počnemo, počnemo skupaj,« je dodal po poročanju poljske tiskovne agencije PAP. Prav tako je izrazil prepričanje, da ruski predsednik Vladimir Putin v invaziji ni dosegel zastavljenih ciljev. »Putin je upal, da bo razdelil Nato in vzhodni del zavezništva, ga ločil od zahoda. Igral je na delitve, vendar mu to ni uspelo,« je poudaril.

Odziv Kremlja

»O tem ne odloča Biden. Predsednika Rusije izvolijo Rusi,« se je na izjavo odzval Kremelj. Predstavnik Bele hiše je sicer pojasnil, da Biden ni pozival k spremembi režima v Rusiji, je pa izpostavil, da se Putinu ne more dovoliti, da izvaja oblast nad sosedami v regiji, poroča britanski BBC.

Ameriški predsednik je bil v okviru dvodnevnega obiska na Poljskem sicer že pred tem oster do Putina in ga je po obisku begunskega centra v Varšavi danes označil za »klavca«. Kot je v odzivu dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, tovrstne osebne žalitve nadalje omejujejo možnosti dvostranskih stikov z ameriško vlado. »Najmanj čudno« se mu tudi zdi slišati tovrstne besede od Bidna, ki da je pozival k bombardiranju Srbije leta 1999. »Pozival je k ubijanju ljudi,« je dejal Peskov.