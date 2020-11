Biden imel zmagovalni govor: Bom predsednik, ki ne bo delil, ampak združeval (VIDEO)

Novoizvoljeni predsednik ZDAje v nagovoru ob zmagi Američane pozval, naj si dajo priložnost, naj se spet vidijo in slišijo, ter zagotovil, da bo predsednik vseh Američanov, tudi tistih, ki ga niso volili. Pred njim je nastopila, ki bo 20. januarja postala prva podpredsednica ZDA v zgodovini.Biden je govor opravil pred konvencijskim središčem v domačem Wilmingtonu v državi Delaware pred nekaj več kot tisoč podporniki, kar je največ, kar jih je imel na svojih dogodkih po izbruhu pandemije koronavirusa v ZDA v drugi polovici marca letos. To je bil tudi verjetno prvi drive in govor zmagovalca predsedniških volitev v zgodovini ZDA, scena pa je bila podobna zabavam Američanov na parkiriščih pred nogometnimi stadioni.Biden (77) je navdušeno pritekel na oder in med drugim dejal, da je bil izjemno presenečen, ko je videl izražanje radosti in veselja po ameriških ulicah ob njegovi zmagi. V govoru je zagotovil, da bo predsednik, ki bo združeval, da ne vidi modrih (demokratskih) in rdečih (republikanskih) držav, ampak samo Združene države Amerike.Spomnil je, da je dobil več glasov kot kateri koli predsedniški kandidat v zgodovini ZDA, in obljubil, da bo delal z vsem srcem za pridobitev zaupanja vseh Američanov.