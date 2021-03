Biden dvignil cilj cepljenj na 200 milijonov ljudi v 100 dneh

Ameriški predsednik Joe Biden je na svoji prvi novinarski konferenci, odkar je 20. januarja prevzel položaj, povišal cilj cepljenja s 100 na 200 milijonov cepljenj v prvih 100 dneh vladanja. Prepričan je, da je to dosegljivo. Prav tako naj bi bil dosegljiv cilj odprtja vseh osnovnih šol za pouk v učilnicah. Polovica osnovnih šol je že odprta in Biden je prepričan, da lahko v naslednjih 35 dneh odprejo še preostale. Poudaril je tudi, da so doslej opravili že 100 milijonov plačil pomoči Američanom v znesku po 1400 dolarjev, drugi pa bodo dobili pomoč kmalu.



Gre za denar, ki je v zadnjem 1900 milijard dolarjev vrednem zakonu proti pandemiji koronavirusa in pomoč ekonomiji ter posameznikom. Biden je omenil, da večina analitikov za ZDA v letošnjem letu napoveduje več kot šestodstotno gospodarsko rast. Novinarji so se potem večinoma izognili vprašanjem o koronavirusu in gospodarskem okrevanju ter se posvetili drugim prioritetam, o katerih je Biden govoril pred lanskoletnimi volitvami na čelu s priseljevanjem, pa tudi vprašanjem orožja, volilnih pravic, podnebnih sprememb in obstrukcije senatnih republikancev.

