Bi živeli na samotnem otoku? Tukaj zemljo priseljencem podarijo

Življenje na samotnem tropskem otoku so sanje mnogih ljudi, 21-letna Torika Christian pa te sanje tudi živi. Rodila se je namreč na Pitcairnu, otočku sredi Tihega oceana s populacijo okrog 50 ljudi. Ker bi tamkajšnji domačini želeli še več sosedov, oblasti zainteresiranim ponujajo brezplačno zemljo, na kateri si lahko, potem ko na otoku živijo dve leti, postavijo hišo.

Na tri kilometre dolgem in kilometer širokem otoku so trgovina, pošta, vrtec in osnovna šola, zdravstveni dom in druge ustanove, potrebne za normalno življenje, ni pa letališča ali pristanišča, zato je potovanje sem in tja močno oteženo, enako velja za dobavo zalog. Najbližji poseljeni otok je Mangareva v Francoski Polineziji, od Pitcairna je oddaljen skoraj 700 kilometrov, Nova Zelandija 5000 in Velikonočni otoki 2000. Guverner tega britanskega prekomorskega ozemlja si še posebno želi, da bi se k njim priselili mladi, ki bi otok, ki kljub velikemu potencialu počasi propada, transformirali, zato so dobrodošli vsi s poslovnimi zamislimi ter veščinami, ki bi otoku in njegovim prebivalcem prišle prav.

Služb je trenutno malo, zato je priporočljivo, da so ljudje samozadostni, imeti pa morajo tudi dovolj sredstev, da se lahko preživljajo in niso v breme tamkajšnji družbi. Da bi si na Pitcairnu postavili hišo, denimo potrebujete okrog 60.000 evrov. Guverner si sicer obeta, da se bo stanje močno izboljšalo, ko bo okrog planeta krožilo več Starlink satelitov, trenutno je internetna povezava na otoku namreč precej slaba, ko se bo to uredilo, pa pričakuje, da bo prišlo k njim živet precej digitalnih nomadov.

Torika Christian življenja na miniaturnem otoku sredi ničesar sicer ne more prehvaliti, ljudje so prijazni, vreme čudovito vse leto, zemlja rodovitna, vse, kar na njej zraste, pa neverjetno okusno, kot pravi, pogreša le obiske manikerja in pedikerja, tovrstnih salonov na otoku namreč ni.