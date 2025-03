Bi Zelenski lahko odstopil? »Potrebujemo voditelja, ki se bo lahko dogovarjal z nami«

Več vplivnih članov republikanske stranke v ZDA, med njimi svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz, je danes namignilo na poziv k odstopu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega po njegovem petkovem prepiru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

»Potrebujemo voditelja, ki se bo lahko dogovarjal z nami, sčasoma tudi z Rusi, in končal to vojno. In če se izkaže, da so osebni ali politični motivi predsednika Zelenskega preveč neskladni s tem, da bi lahko končal spopade v svoji državi, potem mislim, da imamo resen problem,« je za ameriško televizijo CNN dejal Waltz.

»Ali se mora opogumiti in se vrniti za mizo in se zahvaliti, ali pa mora državo voditi nekdo drug, ki bo to storil. Mislim, da morajo to ugotoviti Ukrajinci, toda predsednik Zelenski mora storiti, kar je potrebno,« pa je dejal predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa Mike Johnson.

Izjave po petkovemu prepiru

Izjave vodilnih republikancev sledijo petkovemu prepiru v Ovalni pisarni Bele hiše, med katerim je Trump svojemu ukrajinskemu kolegu med drugim dejal, naj se vrne, ko bo pripravljen na mir. Dogodek je bil nov očiten znak preobrata v ameriški politiki glede vojne v Ukrajini, evropske obrambe in odnosov z Rusijo.

Medtem ko je večina evropskih voditeljev po petkovem prepiru Trumpa in Zelenskega odločno podprla Ukrajino, se ameriški republikanci sprašujejo, ali je mogoče doseči kakršen koli dogovor z Rusijo, dokler Zelenski ostaja na položaju.

Ogorčenje v demokratski stranki

Člani demokratske stranke so na drugi strani ogorčeni in trdijo, da se je Trump nevarno približal popolnemu usklajevanju stališč z Rusijo.

»Bela hiša je postala podaljšana roka Kremlja. Zdi se, da se Amerika skuša povezovati z diktatorji,« je za CNN dejal demokratski senator Chris Murphy, ki je v zadnjem času postal eden najbolj odkritih Trumpovih kritikov.

V več krajih po ZDA so medtem v soboto potekali tudi protesti, kjer so udeleženci kritizirali Trumpa in podpredsednika JD Vancea, ter izražali podporo Ukrajini. Po več sto ljudi se je med drugim zbralo v New Yorku, Los Angelesu in Bostonu.