Bi potovali? Ne bo šlo, če ne boste cepljeni

Brez dokazila o cepljenju se mednarodni potniki ne bodo mogli vkrcati na letalo.

Mednarodni potniki bodo morali dokazati, morda z nekakšnim cepilnim potnim listom, da so cepljeni proti covidu-19, če se bodo hoteli vkrcati na letala avstralske letalske družbe Qantas. Ukrep je nujen, je dejal izvršni direktor podjetja, seveda pa bo začel veljati po tem, ko bo na voljo cepivo.»Prepričani smo, da je to nujno potrebno, ko govorimo o mednarodnih potnikih in ljudeh, ki odhajajo iz naše države,« je povedal in še, da bo cepljenje pred poletom nekaj vsakdanjega, vsaj kolikor se je pogovarjal s kolegi iz drugih letalskih družb po svetu. A ne le za mednarodne, družba bi lahko dokazilo o cepljenju lahko zahtevala tudi za domače potnike, torej tiste, ki potujejo po Avstraliji.Kot vse druge letalske družbe je tudi Qantas prizadelo zmanjšanje potovanj, zaradi dramatičnega upada prometa, ki ga je povzročila koronakriza, je ukinil 8500 delovnih mest in prizemljil več kot dvesto letal. Vpliv pandemije na vse letalske družbe je očiten, je dejal Joyce – uničujoč je.Avstralija je meje zaprla marca, v času prvega vala pandemije, in od vseh, ki so se vrnili iz tujine, zahtevala, da so dva tedna v karanteni. Avstralska država Viktorija, ki je bila žarišče okužb, je v torek sporočila, da nima aktivnih primerov, prvič v osmih mesecih, zdi se, da bodo le premagali virus. V tej drugi avstralski državi po številu prebivalcev že 25 dni niso zabeležili novih okužb, v ponedeljek je država Novi Južni Wales prvič po juliju odprla meje z Viktorijo, ko so spet vzpostavili tudi polete med Melbournom in Sydneyjem. V Avstraliji so skupno zabeležili skoraj 28.000 okužb, umrlo je 970 ljudi.