Bi kupili tiranozavra?

Premožni zbiratelji si že manejo roke in doma pripravljajo prostor za nedvomno najzanimivejši eksponat, kar jih ponuja znanost. Pri avkcijski hiši Christie's bo namreč oktobra na prodaj okostje mogočnega in strašnega tiranozavra, ki so ga zadnji dve desetletji proučevali na inštitutu Black Hills v Južni Dakoti, zdaj, ko so dognali vse, kar se dognati da, pa so ga ponudili laikom.Okostje sestavlja 188 kosti in dosega štiri metre višine ter dvanajst metrov dolžine; velja za eno najpopolnejših, največjih in najbolje ohranjenih okostij tiranozavra. Imenuje se Stan, po svojem najditelju, ljubiteljskem paleontologu, ki ga je odkril 1987. v zvezni državi Montana. Kot so ugotovili strokovnjaki, je žival tehtala dvakrat toliko kot afriški slon, po svetu se je sprehajala pred 67 milijoni let, po odkritju pa so kosti izkopavali več kot 30.000 ur, da jih ne bi poškodovali.Pozneje so med drugim odkrili, da je Stan nekoč preživel tudi hud zlom vratu, zaradi česar sta se mu dve vretenci potem združili v eno, večkrat ga je napadla in ugriznila druga žival, najverjetneje prav tako tiranozaver, in mu med drugim poškodovala lobanjo in rebro, znova pa so se potrdile domneve, da so bili ti mesojedi plazilci v resnici poraščeni s perjem.Do dražbe bo Christie's Stana ponosno razkazoval na razstavi v Rockefellerjevem centru, oktobra pa se nadejajo izkupička najmanj pet milijonov evrov.