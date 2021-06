Bi jih prepoznali v takšni izvedbi? To so voditelji, ki krojijo svet

Če ne bomo ukrepali, nas bo elektronika zasula.

Vrh G7 je znova buril duhove in jezil javnost, tokrat je sedem voditeljev t. i. gospodarsko naprednih držav gostila Velika Britanija. Tam so se zbrali gostitelj, nemška kanclerka, japonski premier, francoski predsednik, italijanski premier, kanadski premierin ameriški predsednik, ob prihodu v Cornwall pa jim je, hm, dobrodošlico izrekla prav posebna skulptura.Britanski umetnikje namreč iz odsluženih elektronskih naprav izdelal spomenik, ki upodablja vseh sedem voditeljev, in ga poimenoval Mount Recyclemore. Opozoriti želi na elektronski odpad in kopičenje tega v naravi ter ogrožanje našega planeta. Če ne bomo ukrepali, nas bodo različni elektronski aparati in pripomočki zasuli, da se ne bomo mogli več izkopati iz njih, zato poziva vrh G7, naj se posveti tudi reševanju tega vprašanja. »Želim jih spodbuditi k pogovoru. Le s pogovorom je mogoče najti rešitev,« poudarja Rush, ki poziva vsakega posameznika k premisleku, ali je nujno kupiti novo napravo ali pa je staro mogoče popraviti.Zanimiv spomenik je postavil nasproti hotela Carbis Bay, kamor so prispeli eminentni gostje, ki bodo nedvomno prepoznali svojo podobo v umetnini. Rush je to izdelal po zgledu ameriške mojstrovine Mount Rushmore v Južni Dakoti v ZDA, ki upodablja štiri ameriške predsednike,in