Bi imeli Verdijevo vilo? Zdaj je na dražbi

V njej je kar pol stoletja svojega življenja preživel znameniti skladatelj Giuseppe Verdi.

Pol stoletja je živel v razkošni vili. FOTO: Stocksnapper/Getty Images

Na razkošnem posestvu je ustvaril nekaj svojih največjih del, v vili pa so še vedno tudi dragoceno pohištvo in skladateljevi osebni predmeti, knjige, umetnine in celo dunajski klavir znamke Fritz, na katerem sta nastali znameniti operi Trubadur in La Traviata.

Predrago vzdrževanje

Vila stoji v Sant'Aganti di Villanova blizu Piacenze v Emilji - Romanji. Verdi jo je postavil leta 1848, a so v njej najprej živeli njegovi starši. Leta 1851 se je vanjo preselil sam skladatelj z drugo ženo Giuseppino Strepponi in tam ostal do svoje smrti 1901.

Posestvo je podedovala Maria Filomena Verdi, skladateljeva mlajša sestrična, ki jo je Verdi vzgajal kot svojo hčer. Zadnja leta so za hišo skrbeli njeni nasledniki, štirje sorojenci, ki pa so se zaradi nezmožnosti, da bi kateri odkupil deleže preostalih, ter nesoglasij pri dragem vzdrževanju obrnili na sodišče. To je zdaj odločilo, da bodo vilo ponudili in prodali na dražbi, predkupno pravico pa bo imela italijanska država.

Posestvo je podedovala Verdijeva sestrična.

Verdi, ki se je podpisal tudi pod znamenite Aido, Macbetha, Nabucca, Rigoletta, Rekviem in Otella, je z vilo vred kupil tudi park, velik šest hektarjev, ki je prav tako nujno potreben vzdrževanja in preureditve, zato prihodnjega lastnika čaka veliko dragih naložb.

1851. se je vanjo vselil znameniti skladatelj.

Vila potrebuje novo streho in fasado, po osvežitvi kliče tudi notranjost z zastarelo napeljavo. Zadnja leta je bil del zgradbe odprt za javnost kot muzej.