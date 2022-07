Bi imeli jakno z Lune? Zdaj je na dražbi

Eden najslavnejših astronavtov vseh časov, ki se je med drugim sprehodil po površju Lune, se je odločil, da na dražbi ponudi nekaj svojih osebnih predmetov, med njimi jakno, ki jo je nosil med pristankom na našem edinem naravnem satelitu.

Za mnoge so to simboli zgodovinskega dogodka, zame pa so bili vedno spomini na življenje, posvečeno znanosti.

Buzz Aldrin je še edini član posadke Apolla 11, ki ima vesoljska oblačila v zasebni lasti, zato je prihajajoča dražba tudi zadnja, na kateri bo lahko oblačilo kupil kdo od povsem običajnih zemljanov. Oblačila, ki sta jih takrat nosila njegova kolega Neil Armstrong in Michael Collins, so nov dom namreč našla v muzeju, posvečenem letalstvu in vesolju.

A ne bo dovolj, da je kupec le strasten vesoljski navdušenec, pod palcem bo moral imeti precej denarja, pri dražbeni hiši Sotheby's, ki ponuja predmete 92-letnega Aldrina, namreč pričakujejo, da bi zanjo lahko iztržili kar dva milijona evrov. Med drugim bo na voljo polomljeno pisalo, s katerim je Aldrin rešil misijo, ko ga je uporabil, da je z njim pognal lunarni modul po tem, ko se je polomilo stikalo, pa diagrami in podatki z leta Apolla 11.

Trojica z Apolla 11 (z leve): Neil Armstrong, Michael Collins in Buzz Aldrin

»Po globokem in tehtnem premisleku sem se odločil, da je čas, da te reči delim s svetom. Za mnoge so to simboli zgodovinskega dogodka, zame pa so bili vedno spominki osebne narave, spomini na življenje, posvečeno znanosti in odkrivanju neznanega. Upam, da bo ta zbirka ljudem vsaj malce razkrila, kakšno je bilo nekoč življenje Buzza Aldrina,« je dejal nekdanji astronavt, Cassandra Hatton iz dražbene hiše pa je zbirko opisala kot »delček moža z neverjetno močjo in zagonom, ki je tudi v težkih trenutkih ohranil odločnost in vztrajnost, logično mišljenje in trezno glavo«.