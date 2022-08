Bi imeli bosonogo službo na Maldivih?

Marsikdo sanjari o dopustu na romantičnih Maldivih, toda otočje v Indijskem oceanu bo za izbranega srečneža s katerega koli konca sveta tudi novo delovno mesto. In to za kar leto dni!

Na Maldivih so namreč znova odprli prijave za vodjo knjigarne v razkošnem letovišču, skromna plača pa nedvomno odtehta številne druge prednosti, ki jih prinaša zaposlitev v tako čarobnem okolišu.

Raje leposlovje kot novice

Kunfunadhoo, eden od otočkov, gosti letovišče Soneva Fushi, tamkajšnji obiskovalci pa niso deležni le vrhunske postrežbe, okusne kulinarike, neskončnih peščenih plaž in kristalno čistega morja, sanjske počitnice si lahko popestrijo tudi z bogato bero kakovostne in raznovrstne literature, nad katero bdi otoški knjigarnar.

Le komu ne diši takšno delovno mesto! FOTO: Fyletto/Getty Images

Tega zaposlijo za leto dni, njegova naloga pa ni zgolj vodenje evidence gradiva, ampak tudi svetovanje glede čtiva in komunikacija z zahtevnimi gosti. Tem mora na zahtevo prijazno ustvariti seznam knjižnih priporočil, z bralci pa se mora o vsebini tudi pogovarjati na delavnicah, katerih organizacija je prav tako v njegovih rokah. In ker si upravitelji otočka prizadevajo petične goste osvoboditi digitalnih spon, je uporaba medmrežja omejena tudi za zaposlene.

Raje kakor dnevne novice berite leposlovje, svetujejo na otoku, kjer je prepovedana tudi obutev, zato da so gostje še bolj prizemljeni, v stiku z naravo, sproščeni, odklopljeni od vsakdanjika.

750 evrov na mesec zasluži knjigarnar.

Plača, kot rečeno, ni zavidljiva, znaša le okoli 750 evrov na mesec, toda knjigarnarju ni treba skrbeti za namestitev in prehrano. Na voljo so mu tudi fitnes, velnes in udeležba v vodnih športih ter kopanje na plaži, namenjeni zgolj zaposlenim. Delavnice in predavanja prinesejo dodaten zaslužek, kar je potrdila tudi zadnja na tem delovnem mestu. Britanka Georgia Polhill je na Maldivih obrnila nov list in se povsem odklopila od londonskega vrveža, in kar je najpomembneje, sklenila številna nova prijateljstva.