Berlusconi znova v bolnišnici

Nekdanjega italijanskega premierja in medijskega mogotca Silvia Berlusconija so v petek znova sprejeli v milansko bolnišnico San Raffaele. Njegovi zdravniki so sporočili, da je na rednih pregledih zaradi kronične levkemije, za katero boleha dve leti.

V isti bolnišnici se je politik nazadnje zdravil 45 dni do 19. maja zaradi pljučnice, ki je bila posledica kronične levkemije. Takrat so tudi prvič sporočili, da 86-letni vodja vladne stranke Naprej, Italija za kronično levkemijo trpi že dve leti.

Večkrat v bolnišnici

V zadnji letih je bil Silvio Berlusconi večkrat v bolnišnici. Leta 2016 je prestal operacijo na odprtem srcu, tri leta kasneje pa je imel še operacijo na črevesju. Leta 1997 so mu operirali tumor na prostati. Leta 2021 je bil večkrat hospitaliziran, tako zaradi težav s srcem kot zaradi covida-19 in zapletov po njem.

Populistični politik je bil med letoma 1994 in 2011 trikrat predsednik italijanske vlade v različnih časovnih presledkih.