Berlusconi Trumpu sporočil, zakaj je izgubil volitve

Predsednik ZDAse ne namerava brez boja izseliti iz Bele hiše, čeprav ježe tako rekoč razglasil zmago, potem ko so mu vse večje medijske hiše v ZDA napovedale, da je osvojil dovolj elektorskih glasov, da bo 46. predsednik ZDA. Iz sveta prihaja vse več čestitk Bidnu, Trumpa pa je pokritiziral tudi njegov politično sorodni nekdanji italijanski politikPreberite tudi:Večkratni italijanski premier in medijski mogotec, ki je podobno kot Trump prebolel covid 19, je za televizijo RAI spregovoril o razlogih, zakaj je Trump izgubil na nedavnih volitvah. »Mislim, da je bil poražen tudi zaradi svojega odnosa, ki je bil pogosto preveč agresiven, zelo pogosto preveč aroganten.« Dodal je še, da bo napoved Bidna, da bo predsednik vseh Američanov, »dobra za vse nas«.Berlusconijeve besede so marsikoga presenetile, saj je ta 84-letnik v marsičem zelo podoben Trumpu. Preden se je podal v politiko, je bil nepremičninski milijarder in medijski mogotec, na sodišču pa se je med drugim znašel tudi zaradi razvpitih zabav bungabunga, kjer ni manjkalo lepih žensk dvomljivega slovesa, znanih oseb, drog, pijače in še česa.