»Beograd potencialna bomba«, premierka našla krivca

Številke o novih okužbah z novim koronavirusom, ki so jih danes objavile srbske oblasti, še naprej niso spodbudne. Premierkaje sporočila, da so potrdili 383 novih okužb, 13 oseb je umrlo, 177 pa jih je na respiratorjih.»Za nami je še en težek dan. Daleč največje število okuženih je v Beogradu,« je dodala. Našla pa je tudi vzrok za rast novih okužb: »To je posledica protestov, sedaj plačujemo za njih. To je pričakovano. Situacija se je poslabšala v zadnjih nekaj dneh.« Spomnimo, da je bil Beograd prejšnji teden prizorišče brutalnih spopadov med policijo in protivladnimi protestniki Preberite tudi:Direktorica otroške bolnišnice v Beograduje razkrila, da se pri njih zdravi 22 otrok, pozitivnih na novi koronavirus. Med njimi so tudi štirje dojenčki, mlajši od 28 dni, ki pa se počutijo dobro.Preberite tudi:V Srbiji so do danes potrdili 19.717 primerov okužbe s sars-cov-2, od začetka epidemije pa je umrlo 422 oseb. Trenutno se na zdravljenju v bolnišnicah zdravi 4,662 oseb, ki imajo covid-19. Da epidemija ne pojenja in se stvari lahko še poslabšajo, opozarja imunolog. Epidemiologpa je dejal, da je Beograd v tem trenutku potencialna bomba in poudaril, da ni več prostora za zaostrovanje ukrepov razen razglasitev izrednih razmer.Preberite tudi:Od petka bo po celi Srbiji prepovedano zbiranje več kot deset ljudi, maske pa so obvezne v zaprtih prostorih in zunaj, če je razdalja med ljudmi manj kot meter in pol.​