Beograd gori, predsednik Vučić o kriminalnih in tujih silah (VIDEO)

REUTERS FOTO: Marko Djurica, Reuters

Vučić: Cilj protestov je oslabitev Srbije

Srbski predsednik Vučić je danes dejal, da je bil cilj torkovih protivladnih protestov v Beogradu oslabiti Srbijo. Na kritike opozicije in nevladnih organizacij, da je policija uporabila prekomerno silo, je odgovoril, da v ravnanju policistov ne vidi ničesar spornega. Zatrdil je, da so v protestih pred srbskim parlamentom sodelovali tisti, ki želijo oslabiti položaj Srbije, in da se je 'vpletel kriminalni in tuji dejavnik'.

Na ulicah Beograda se je nocoj znova zbralo več tisoč ljudi, ki protestirajo proti strožjim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa in proti predsednikuUdeleženci protesta so se okoli 18. ure začeli zbirati pred filozofsko fakulteto, nato pa se je povorka, v kateri so bili tudi opozicijski voditelji, ki so bojkotirali nedavne parlamentarne volitve, podala proti srbski skupščini. Srbske oblasti želijo preprečiti ponovitev neredov, ki so izbruhnili med protesti v torek zvečer, zato je danes na beograjskih ulicah ogromno policistov.Ko so protestniki prispeli do srbskega parlamenta, so policistom vzklikali: »Pojdite na Kosovo!« Tam se je zgodil tudi incident, v katerem je bil poškodovan vodja Gibanja svobodnih državljanov (PSG), igralec. Po poročanju medijev so protestniki Trifunovića polivali z vodo in obmetavali s pločevinkami piva. V glavo je dobil tudi udarec s fotoaparatom. Trifunović se je tik pred nedavnimi volitvami odločil, da jih ne bo bojkotiral.Nezadovoljni državljani zahtevajo ustanovitev novega kriznega štaba za boj proti koronavirusu, v katerem politika ne bo imela besede. Oblastem očitajo, da so lagale o podatkih o obolelih in žrtvah covida 19. Zahtevajo tudi takojšnjo izpustitev pridržanih med torkovimi protesti, podatke o poškodovanih in objektivno poročanje javne radiotelevizije RTS.Po poročanju srbskih medijev so se protestniki zbrali tudi v Novem Sadu in Nišu.