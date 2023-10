Benjamin Netanjahu: Smo najbolj moralna vojska na svetu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v današnjem nagovoru Izraelcem potrdil kopenske operacije izraelske vojske na območju Gaze, katere pripadniki naj bi bili nameščeni na različnih delih.

Posvaril je, da bo vojna s Hamasom »dolga in težka«, a je prepričan v zmago. Obljubil je tudi, da bodo izčrpali vse možnosti za rešitev talcev.

Kot je dejal Netanjahu, je včeraj začeta kopenska operacija druga faza vojne s palestinskim gibanjem Hamas, njeni cilji pa so zelo jasni - odstraniti Hamas in osvoboditi talce. »Vojna v Gazi bo dolga in težka in mi smo pripravljeni nanjo,« je dejal v nagovoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Najbolj moralna vojska

Poraz Hamasa je označil za »eksistencialni preizkus« za Izrael in zatrdil, da 90 odstotkov proračuna gibanja prihaja iz Irana. »Financira, organizira in usmerja ga,« je dejal.

Da bi zagotovili osvoboditev več kot 220 talcev, bodo izčrpali vse možnosti, je obljubil po srečanju s svojci ljudi, ki so jih ob napadu 7. oktobra zajeli pripadniki Hamasa in odpeljali v Gazo. Danes so v skrbi za njihovo usodo po okrepitve izraelskega bombardiranja in sprožitve kopenskih operacij zahtevali srečanje z njim.

Današnje obtožbe turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da Izrael izvaja vojne zločine, je odločno zavrnil. »Ne obtožujte nas vojnih zločinov. Če mislite, da lahko naše vojake obtožite vojnih zločinov, je to hinavščina. Smo najbolj moralna vojska na svetu,« je dejal, pri čemer sicer ni imenoval Erdogana.

Zatrdil je, da izraelska vojska sprejema ukrepe, da bi zaščitila civiliste, Hamas pa je obtožil zločinov proti človečnosti, saj da uporablja »svoje ljudi kot človeški ščit«.