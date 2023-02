Belorusi obsodili poljskega dopisnika, poslali ga bodo v kazensko kolonijo

Belorusija je poljsko-beloruskega novinarja Andrzeja Poczobuta obsodila na osem let zapora zaradi kritičnega poročanja o režimu beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, je sporočila beloruska nevladna organizacija za človekove pravice Pomlad (Vjasna). Poljske oblasti so sodbo že obsodile in pozvale k njegovi izpustitvi. Napotili ga bodo v kazensko kolonijo s povečano varnostjo, ker naj bi sodeloval v »dejanjih, ki škodujejo nacionalni varnosti'.

Aleksander Lukašenko ne prenaša kritik. Foto: Anton Golubev/Reuters

Poczobut je dopisnik poljskega dnevnika Gazeta Wyborcza in aktiven predstavnik poljske manjšine v Belorusiji. V državi je ostal tudi po tem, ko je Lukašenko poleti 2020 zatrl množične protivladne proteste, čemur je sledilo obsežno zatiranje preostalih predstavnikov opozicije v državi.

Aretiran je bil marca 2021, po navedbah organizacije pa je takrat zavrnil prošnjo za pomilostitev. Njegovo sojenje za zaprtimi vrati se je začelo 16. januarja.

»Nimam nobenih iluzij, sodbo bom sprejel mirno in z mirno vestjo odšel v zapor,« je zapisal v pismu, ki ga je pred izrekom sodbe objavil poljski dnevnik. Poljska je sodbo že obsodila in jo označila za nepravično. »To je nečloveška sodba beloruskega režima in še eno dejanje preganjanja Poljakov v Belorusiji,« je v sredo po sodbi na twitterju zapisal poljski premier Mateusz Morawiecki.