Beli dim napove novega papeža

Volitve novega papeža, konklave, je postopek, na katerem kardinali, ki na dan izpraznitve sedeža apostola Petra niso dopolnili 80 let, v Sikstinski kapeli s tajnim glasovanjem izvolijo novega rimskega škofa in pastirja vesoljne Cerkve. A izbira prihodnjega papeža se ne začne s konklavom, ampak s splošnimi zborovanji kardinalov, ki jih sklicuje dekan kardinalskega zbora.

Med zasedanji se seznanijo z volilnimi pravili in si izmenjajo poglede o tem, kakšnega papeža Cerkev ta čas najbolj potrebuje. Prav vsak ima možnost podati svoje mnenje, nastopi pa so lahko zelo pomembni za poznejšo izvolitev: prav zaradi svojega odličnega nastopa na teh splošnih zborovanjih se je kardinal Wojtyla uvrstil med prednostne kandidate za papeža.

Novega papeža lahko volijo kardinali, mlajši od 80 let. FOTO: Remo Casilli/Reuters

15-20 dni po smrti (ali odstopu) papeža se začnejo volitve.

Volitve se začnejo od 15 do 20 dni po smrti (ali odstopu) papeža, razen če kardinali na posvetovalnih kongregacijah pred konklavom določijo drugače. Kardinali volivci lahko med konklavom prebivajo v Domu sv. Marte zraven bazilike sv. Petra; z zunanjim svetom ne smejo imeti nobenih stikov, vse dokler traja konklave.

Med glasovanji so zaprti (cum clave) v Sikstinski kapeli. Ko vsi vstopijo v kapelo, zadnji kardinal zapre in zaklene vrata. Prvi dan volijo samo enkrat popoldne. Rezultat teh volitev pove, kdo so kandidati. Naslednje dni volijo po dvakrat, dopoldne in popoldne. Vsak na listek napiše predlaganega kandidata, ki mora za izvolitev v posameznem volilnem krogu zbrati dve tretjini glasov. Če papeža ni niti po zadnjem glasovanju četrtega dne, volivci peti dan počivajo.

Kardinali se na konklavu zberejo v Sikstinski kapeli. FOTO: Thesistinechapel.org

Če ga ne izvolijo niti po štirih ciklusih s 34 volilnimi krogi, lahko izbirajo med dvema kandidatoma, ki sta v zadnjem volilnem krogu prejela največ glasov; ta dva nimata volilne pravice. Za izvolitev mora eden od njiju zbrati dvotretjinsko večino. Ob koncu vsakega glasovanja lističe zvežejo in sežgejo v peči ter dodajo snov, ki ustrezno obarva dim. Če glasovanje ni bilo uspešno, se iz dimnika pokadi črn dim, če je bilo uspešno in je bil papež torej izvoljen, pa bel dim.