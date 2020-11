Belgija ukrepe podaljšala kar do februarja

V Belgiji bo med epidemijo covida-19 do 1. februarja vse več ali manj ostalo zaprto. Epidemiološke ukrepe bodo znova preučili sredi januarja, so danes sporočile belgijske oblasti.



Lokali, restavracije, kinodvorane, parki, vse kulturne dejavnosti in dejavnosti povezane z zabavo ostajajo zaprte do najmanj 1. februarja, poroča belgijska radiotelevizija RTBF.



V ponedeljek se bodo odprli samo bazeni in muzeji. V torek 1. decembra pa se bodo znova odprle trgovine, ki ne prodajajo živil, a ob strogih omejitvah. Na deset kvadratnih metrih površine bo lahko ena oseba, v manjši trgovinah pa le dve osebi hkrati, so danes odločili.



Uvedli so splošno prepoved ognjemetov. Nekoliko bodo omilili policijsko uro na božično noč s 24. na 25. december. S svojo družino bo mogoče ostati do polnoči, samske osebe bodo lahko povabile na obisk dve osebi, prav tako na božični dan. Policijska ura bo izjemoma veljala od polnoči do 5. ure.



Belgijski premier Alexander De Croo je danes izpostavil, da morajo nadaljevati s prizadevanji za zajezitev okužb, saj je njihovo širjenje še vedno nevarno. »Če bomo sedaj nepazljivi, lahko ogrozimo vse dosedanje dosežke. Ostati moramo pazljivi in se še naprej zaščititi, še posebej ker prihajajo zimski meseci,« je dejal. Če bo prišel tretji val, bo še težji kot drugi, je opozoril.