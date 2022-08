Belemu kitu ni bilo pomoči

Dom belug so arktične vode, a vendarle se je ena znašla v Seni. Obtičala je pri zapornici Saint-Pierre-la-Garenne, približno 70 kilometrov severozahodno od Pariza, njeno zdravstveno stanje pa se je takrat začelo hitro slabšati.

Beli kit je zavračal hrano, tudi vitaminski koktajl ni zalegel, so obupano zmajevali z glavami reševalci, nazadnje pa so se odločili za obsežno in izjemno tvegano operacijo. Namestili so ga na barko in ga nameravali prepeljati na obalo ter premestiti v bazen z morsko vodo v pristanišču Ouistreham v Rokavskem prelivu. Tam naj bi štirimetrskega kita tri dni opazovali in zdravili, preden bi ga izpustili na odprto morje ter pospremili domov. Toda žival je bila preveč oslabljena, se je izkazalo, saj je med reševalno akcijo oteženo dihala, zato so se veterinarji odločili za evtanazijo. Obeti so bili sprva celo dobri, saj so najprej poročali o zadovoljivem zdravstvenem stanju. Za kita je skrbelo 12 veterinarjev in več kot 24 potapljačev; z barke so nato 800-kilogramskega sesalca (zdrav samec bi sicer moral tehtati do 1200 kilogramov) v zgodnjih jutranjih urah z žerjavom prestavili na hladilni tovornjak in, kot rečeno, nameravali prepeljati do bazena, kjer naj bi spremljali njegovo počutje ter opravili ultrazvok in krvne preiskave, preden bi ga izpustili v odprto morje. Toda samec je bil izrazito podhranjen in slaboten, so pozneje sporočili, zaradi izjemno oteženega dihanja pa so ocenili, da se ne more več boriti za svoje življenje, zato so ga uspavali. Za njim žalujejo tudi številni naravovarstveniki in organizacije, ki so za obsežno operacijo prispevali izdatna finančna sredstva, o nesrečnem kitu pa so poročali številni svetovni mediji.

Beluge se sicer jeseni selijo z Arktike proti jugu, da bi se nahranile, le redko pa zatavajo tako daleč. O belem kitu so v Franciji prvič poročali leta 1948, ko se je v ustju reke Loare ujel v ribiško mrežo. Maja letos pa smo poročali o orki, ki je zatavala v Seno in kljub vztrajnim poskusom, da bi jo usmerili proti morju, ni preživela.