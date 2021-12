Bele strmine v velemestih: poglejte, kaj gradijo na Kitajskem

Razglasitev Pekinga za prizorišče zimskih olimpijskih iger leta 2022 je pri šanghajskem podjetniku Yeju Kaiju zanetila zanimivo idejo, kako Kitajcem približati smučanje. Svojo zamisel je uresničil leta 2018, ko je v trgovskem središču v Šanghaju odprl smučarsko trgovino s prvim simulatorjem smučanja. Gre za tekoči trak z večjim naklonom, na katerem lahko kupci preizkusijo smučke ali deske.

Zanimanje za smučanje med Kitajci raste. FOTO: Aly Song/Reuters

Ye Kai se je povezal s partnerji iz Avstrije in Italije, njegova veriga športnih trgovin Snow51 pa ima zdaj na Kitajskem že 23 simulatorjev v velikih nakupovalnih središčih, največ v Šanghaju, Pekingu in Szenzhenu. In Snow51 je le eden izmed smučarskih projektov, ki so zrasli na Kitajskem po letu 2015, ko je Mednarodni olimpijski komite izbral Peking za prizorišče olimpijskih iger. Kitajske oblasti si prizadevajo, da bi za zimske športe navdušile kar 300 milijonov Kitajcev, pri čemer so si za cilj postavile, da bodo do začetka iger po državi postavile več kot 500 drsališč in uredile 240 smučišč.

23 simulatorjev je že odprl Snow51.

Ye računa predvsem na urbane Kitajce, ki se jim smučanje in deskanje sicer zdita zanimivi, a jih od tega, da bi poskusili, odvračata predvsem dejstvi, da se je treba najprej naučiti smučati in da so smučišča po navadi precej oddaljena. Trgovine Snow51 so odprte 365 dni na leto in stojijo v velemestih. Celoletna vstopnica za simulator stane nekaj čez 30.000 juanov (4280 evrov), v ceno pa sta vključena do dva tečaja smučanja na dan. Ye namerava odpreti kar 300 trgovin s simulatorji smučanja, želi pa si tudi zagnati domače smučarske blagovne znamke.