Bela hiša v zaupni klepet pomotoma dodala novinarja, ne boste verjeli, kaj je izvedel

Washington pretresa razkritje, da je bil novinar in odgovorni urednik revije Atlantic Jeffrey Goldberg nenamerno dodan v nezaščiten skupinski klepet, v katerem sta bila vključena tudi podpredsednik JD Vance in obrambni minister Pete Hegseth. V klepetu pa so za nacionalno varnost pristojni predstavniki ameriške vlade načrtovali enega izmed napadov na Jemen. Bela hiša je incident potrdila, predsednik Donald Trump pa zagotavlja, da ohranja polno zaupanje v svojo ekipo.

Povabilo za včlanitev naj bi Goldbergu poslal svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Mike Waltz. Pri tem je imel novinar približno dve uri pred napadom vpogled v zaupne vojaške načrte za napade na hutijevske upornike v Jemnu, vključno s paketi orožja, tarčami in časovnico, a teh podrobnosti v svojem prispevku ni razkril.

Nejevoljna nad Evropo

Tako Vance kot Hegseth sta bila v sporočilih nejevoljna nad Evropo, ki da jo ZDA spet rešujejo z napadi na hutijevce. Oseba s prikaznim imenom S M - morebiti Trumpov svetovalec Stephen Miller - je ob tem poudaril, da bi ZDA morale na račun sprostitve plovnih poti uživati dodatne gospodarskih koristi.

Medtem ko je bil Goldberg sprva skeptičen, ga je v resničnost podatkov prepričalo poročanje o napadih. Kmalu zatem je zapustil 18-člansko skupino, katere del sta bila sodeč po seznamu udeležencev tudi državni sekretar Marco Rubio in direktorica obveščevalnih dejavnosti Tulsi Gabbard.

Trump o tem nič ne ve

Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost Brian Hughes je potrdil, da se zdi vsebina pogovorov pristna, in naznanil notranjo preiskavo incidenta, medtem ko predsednik Trump s člankom v omenjeni reviji ni bil seznanjen. »Nič ne vem o tem. Prvič slišim za to,« je dejal novinarjem.