Dolgo pričakovani trenutek: trgovinski dogovor o brexitu pod streho

London in Bruselj sta tako štiri leta in pol po referendumu, na katerem so se Britanci odločili za izstop iz EU, sklenila dogovor o prihodnjih odnosih po brexitu. Ta se je zgodil 31. januarja letos, konec meseca pa bo Združeno kraljestvo zapustilo še evropski notranji trg in carinsko unijo. Dogovor morata obe strani še ratificirati. Von der Leynova je že napovedala srečanje kolegija komisarjev.

Evropska unija in Združeno kraljestvo sta danes po desetih mesecih pogajanj vendarle dosegla dogovor o prihodnjih odnosih po brexitu, je danes na novinarski konferenci sporočila predsednica Evropske komisije»Končno smo dosegli dogovor,« je z olajšanjem na novinarski konferenci po koncu pogajanj v Bruslju povedala von der Leynova. Dodala je, da je to dogovor, za katerega se je splačalo boriti. Po njenih besedah bo ščitil evropske interese, poleg tega pa je dogovor po njenem mnenju tudi v interesu Združenega kraljestva.Poudarila je, da dogovor zagotavlja, da bo konkurenčnost v evropskem enotnem trgu ostala pravična. V pogajanjih so zagotovili tudi gotovost za evropske ribiče. Dogovor bo poleg tega po besedah predsednice komisije zagotavljal sodelovanje na vseh področjih skupnih interesov EU in Otoka, kot so podnebne spremembe in varnost.»Dogovor omogoča, da lahko brexit končno pustimo za sabo,« je še izpostavila in poudarila, da je EU v času pogajanj ohranila enotnost.Slednje je izpostavil tudi glavni evropski pogajalec za brexit. Pojasnil je, da dogovor temelji na štirih stebrih. To so prosta in pravična trgovina, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma.