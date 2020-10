Barbike spet bolj priljubljene

Že več kot 60 let navdušujejo. FOTO: Michaela Rehle, Reuters

Otrokom jih kupujejo, da jih odvrnejo od zaslonov.

Pandemija nas znova zapira za štiri stene, omejuje druženje in prostočasno zabavo. Zamisli, kako med jesenskimi počitnicami zamotiti otroke, ki so jim zagotovo padli v vodo številni načrti, v krogu družine ali prijateljev, so nedvomno dobrodošle. A kot kaže, so novosti na trgovskih policah kratkega veka, vsaj v ZDA tako velja. Otroci se namreč vračajo k dobrim starim barbikam.Saj ne da ne bi bile videoigrice in druge zaslonske vragolije njihova prva izbira, a starši v strahu, da bodo njihovi malčki razvili odvisnost od tehnologije, spodbujajo pristno igro, pri čemer pa so barbike tako rekoč recept za uspeh. Tako si roke manejo v številnih trgovskih verigah, kjer ponujajo simpatične lutke, podjetje Mattel, ustanovitelj barbik, ki so na tržišču že več kot šest desetletij, pa pospešuje proizvodnjo in pridno zalaga prodajalne, ki skorajda prehitro praznijo svoje police. Mattel je sicer v prvi polovici leta zaradi zdravstvenega preplaha ustavil delo v svojih tovarnah in se poslovil od milijonov evrov prihodka, od konca poletja, ko so znova zagnali stroje, pa komaj dohajajo povpraševanje.Stranke so namreč mrzlično začele kupovati priljubljene lutke, ali prek spleta ali v nakupovalnih središčih, predvsem v strahu, da bi jih znova doletelo kakršno koli zaprtje prodajaln in njihove otroke obsodilo na elektroniko, po anketah sodeč pa so se otroci znova navdušili nad dobro staro igro vlog.Prodaja se je Mattelu povečala za skoraj 30 odstotkov, kar je najboljši dosežek v zadnjem desetletju, številke pa bodo zagotovo iz dneva v dan boljše, saj si številni že delajo zaloge za praznično obdarovanje. Številne družine bodo denar, ki so ga sicer hotele zapraviti za počitnice, a so te padle v vodo, namenile za igrače, zato pri Mattelu vsak dan obnavljajo in dopolnjujejo ponudbo, ki je vse bolj raznovrstna in pisana.Kot smo že poročali, barbike že dolgo niso zgolj belopolte in popolnih postav, figure so vse bolj odsev resnične družbe, in so na voljo v vseh rasah, oblikah postave, poklicih ... Na prodaj so tudi kompleti več lutk, tematsko povezanih z aktualno problematiko, kot so trenutno predsedniške volitve v ZDA, izjemno priljubljene pa so tudi podobe zvezdnikov. Svojo lutko je nazadnje dobil legenda ​