Barbika v vesolju

Barbika je že spoznala breztežnost.

Začel se je svetovni teden vesolja, najboljša priložnost za spodbujanje k poklicu astronavta, so prepričani pri Mattelu in Evropski vesoljski agenciji. Izdelali so barbiko v podobi izkušene, ki se pripravlja na svojo drugo misijo na Mednarodni vesoljski postaji.Ta se bo začela aprila, do takrat pa se bo podvigov, ki so pred astronavtko in pilotko, prvo Italijanko v vesolju, lotila tudi znamenita lutka, ki je že izkusila parabolični polet in občutila breztežnost, 44-letna Cristoforettijeva pa je pristavila, da srčno upa, da bodo z akcijo za poklic astronavtke navdušili čim več deklic. Letošnji svetovni teden vesolja poteka v znamenju žensk v vesolju, proizvajalec igrač Mattel, znan po svojih pozivih k odpravljanju neenakosti in ustvarjanju enakovrednih priložnosti za vse, pa se je z barbiko navdušeno pridružil kampanji.Znanost, tehnologija, robotika in inženirstvo potrebujejo ženske, so prepričani, zato srčno upajo, da bo barbika poslala v svet pravo sporočilo in opogumila kar največ deklet k izbiri zanimive karierne poti.Mattel na spletni strani Barbie ponuja tudi poučne vsebine o poklicu astronavtke, sredstva od prodaje lutke v podobi Samanthe Cristoforetti – mimogrede, Italijanka bo prihodnjo pomlad postala tudi prva Evropejka, ki bo poveljevala Mednarodni vesoljski postaji – pa bo namenil organizaciji Ženske v vesolju (Women In Aerospace), ki nagrajuje tudi s štipendijami.